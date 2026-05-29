Практикантка на ферме под Кировом поскользнулась и получила перелом позвоночника

Инструктаж по охране труда не содержал правил безопасной работы с животными.

В агрофирме «Пригородная» под Кировом завершилось расследование тяжелого несчастного случая, который произошел с девушкой-практиканткой. Во время прохождения производственной практики на ферме она заработала перелом позвоночника.

По данным Гострудинспекции Кировской области, инцидент случился, когда студентка выполняла задание по очистке поилок для крупного рогатого скота. Девушка поскользнулась на мокром полу и упала. Медики диагностировали у нее закрытый неосложненный перелом позвоночника. Полученная травма признана тяжелой.

В ходе выяснения обстоятельств специалисты обнаружили нарушения. Инструкция по охране труда, по которой проводили инструктаж перед началом работ, не описывала безопасные способы действий при обслуживании животных. Также выяснилось, что практикантку допустили к работе без обязательного медицинского осмотра. Сейчас решается вопрос о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности.