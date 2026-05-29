НовостиОбщество29 мая 2026 9:20

В Кирове мать с ее взрослым сыном выселили из квартиры за долги по кредиту

Жилье выставили на торги
Мария КУЗНЕЦОВА
Граждане проигнорировали срок и не покинули квартиру самостоятельно.

По данным ГУФССП России по Кировской области, мать и ее взрослый сын получили жилье из маневренного фонда, а затем приватизировали его.

После этого граждане оформили на квартиру залог для выплаты кредита. Однако кировчане так и не погасили свой долг. Жилье выставили на торги, и его купил другой человек.

Новый владелец квартиры через суд потребовал освободить ее. Специалисты объяснили ситуацию бывшим жильцам, предоставили документы и рассказали о последствиях уклонения. Но мать и сын проигнорировали все предупреждения.

Граждане не освободили квартиру в установленный срок. В результате сотрудники выселили кировчан.