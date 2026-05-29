Киров
НовостиПроисшествия29 мая 2026 9:00

Мошенники похитили у кировчанина более 6 млн рублей с помощью его дочери

Злоумышленники запугали несовершеннолетнюю девочку
Мария КУЗНЕЦОВА
Гражданина, забравшего деньги из сейфа, задержали.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным УМВД России по Кировской области, рано утром юной кировчанке позвонил неизвестный. Под видом работника службы доставки он попросил ее личные данные якобы для получения посылки.

После этого с ней связались лжесотрудники «Госуслуг», Росфинмониторинга, и ФСБ. Они убедили подростка в том, что от ее имени оформили некую доверенность на гражданина Украины, подозреваемого в терроризме.

Чтобы избежать ответственности, напуганная девочка последовала указаниям мошенников и провела в квартире «видеообыск». Через него злоумышленники узнали о сейфе и сказали, что некий специалист придет его просканировать.

Потерпевшая сообщила, когда дома никого не будет, оставила ключи под ковриком у входа и отключила сигнализацию. В результате неизвестный похитил 6 миллионов 400 тысяч рублей.

Специалисты нашли и задержали подозреваемого. Им оказался житель Тулы 2007 года рождения. Молодой человек объяснил, что неизвестные обвинили его в связи с террористами и он искупал свою вину, выполняя разные задания.

На данный момент сотрудники возбудили уголовное дело и проводят расследование.