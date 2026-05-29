НовостиОбщество29 мая 2026 8:40

Полгода в колонии: жительница Кикнура получила наказание за долг в 3 млн рублей

В Кикнуре женщина задолжала 3 млн рублей алиментов и предстала перед судом
Мария КУЗНЕЦОВА
Ранее женщину уже привлекали к ответственности четыре раза.

Как сообщает прокуратура Кировской области, суд обязал 47-летнюю жительницу Кикнура платить алименты на содержание несовершеннолетней дочери.

Однако женщина осознанно избегала своих обязательств. За период с июня 2024 года по октябрь 2025 года она накопила задолженность свыше 3,3 млн рублей.

В результате гражданку признали виновной по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей).

С учетом четырех предыдущих судимостей за аналогичные нарушения ей назначили наказание в виде 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок женщине предстоит в колонии-поселении.