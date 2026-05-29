В Кирове высадят более 34 тысяч цветов в оттенках рассвета

Растения появятся на клумбах и в контейнерах. Фото: администрация города Кирова.

По данным администрация города, тема «Киров - столица рассветов» стала основной в озеленении в 2026 году.

В связи с этим среди цветов будут преобладать розовые и оранжевые оттенки. Специалисты высадят на клумбах более 34 тысяч агератумов, бархатцев, петуний, целозий и цинерарий. Растения появятся на 28 локациях до 12 июня.

Также рабочие проводят контейнерное озеленение. Кубы с растениями уже выставили на улице Спасской на участке от Никитской до Ленина и на площади Маршала Конева. В ближайшее время контейнеры установят у кукольного театра и на Преображенской.