В Юрьянском районе опрокинулась «Лада»: погибли три человека, еще один пострадал

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В пятницу, 29 мая, в Юрьянском районе опрокинулась «Лада Приора», в результате чего погибли три человека, еще один пострадал. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Трагедия произошла в 2.50. «Лада» ехала по автодороге Юрья – Великорецкое. На 17-м километре легковушка съехала с дороги. После этого автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП погибли три человека. Пассажиры легковушки получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, в аварии пострадал водитель авто.

«На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются причины и условия происшествия», – говорится в сообщении.