В Опаринском районе прекратилось автобусное сообщение между деревнями

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль транспортную проблему в Опаринском районе. Поводом стали публикации в СМИ и соцсетях о фактической транспортной изоляции нескольких отдаленных населенных пунктов.

Как рассказали в ведомстве, проблемы начались в апреле 2026 года, когда полностью прекратилось регулярное автобусное сообщение между рядом деревень и поселков с райцентром. Сельские жители оказались лишены возможности посещать больницы и другие социально значимые учреждения, перебои с транспортом также создали препятствия для обеспечения людей медикаментами и продуктами.

По факту нарушения прав граждан в областном управлении СКР уже инициировали возбуждение уголовного дела. Следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию лиц, ответственных за организацию пассажирских перевозок в муниципалитете. Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя регионального управления Султана Оразаева представить подробный доклад.