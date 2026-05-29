Из Кирова со 2 июня запустят дополнительные поезда в Адлер и Анапу

Для жителей Кирова запустят дополнительные поезда к морю, сообщили в министерстве транспорта. Билеты уже в продаже. Со 2 июня поезд №531/532 Киров - Адлер будет курсировать через день. Отправление - в 17:50. Обратный рейс из Адлера стартует с 5 июня в 7:29.

С 5 июня поезд №241 Киров - Анапа также будет ходить через день. Отправление - в 21:49. Обратно из Анапы поезд отправится с 8 июня в 10:40. Маршрут пройдет через Нижний Новгород, Саранск, Пензу и Волгоград.