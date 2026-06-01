В Кирове досрочно завершили ремонт нескольких участков дорог

В Кирове подтвердили высокое качество ремонта дорог. Фото: мэрия Кирова.

В Кирове прошла приемка первых дорог, которые обновили в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В проверке участвовали представители городских служб, специалисты дирекции благоустройства и депутаты.

Одним из первых объектов стала улица Профсоюзная на участке от старого моста до улицы Свободы. Рабочие обновили тротуары, заменили бордюры, сняли старое покрытие и уложили новый асфальт. Кроме того, на проблемном участке модернизировали ливневую систему: установили дополнительные решетки и водоотводные лотки.

В дирекции благоустройства сообщили, что работы завершили раньше намеченного срока. Проверка асфальтобетонного покрытия показала, что материалы соответствуют всем требованиям. На протяжении ремонта специалисты контролировали качество работ, а образцы асфальта направляли в независимые лаборатории.

Также комиссия положительно оценила состояние дорог на Октябрьском проспекте, улице Трактовой и участке от слободы Сошени до микрорайона Радужный.

Всего в 2026 году в Кирове планируют привести в порядок 16 участков дорог общей протяженностью почти 19 километров.