В Котельниче пьяный мужчина толкнул знакомого: пострадавший скончался

В Котельниче 40-летнего местного жителя подозревают в причинении смерти по неосторожности знакомому. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла 11 мая. Пьяный житель Кировской области поссорился со своим 34-летним знакомым. Фигурант ударил оппонента рукой по лицу. Из-за этого пострадавший упал и ударился головой о пол.

«С полученными травмами потерпевший был госпитализирован в больницу, где позже, несмотря на помощь медиков, скончался», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело.