С подрядчиком по содержанию Ново-Макарьевского кладбища расторгли контракт

Ситуация показала, что сейчас у подрядчика не хватает мощностей для оперативного выполнения поставленных задач. Фото: мэрия Кирова.

В Кирове продолжают готовить городские кладбища к родительской субботе. На Ново-Макарьевском кладбище прошло выездное совещание по контролю за устранением подтопления и уборкой поваленных деревьев.

Директор службы похоронного дела Константин Халявин сообщил, что обустроено уже около 300 метров новых водоотводных канав, установлены три дренажные трубы. Работы продолжаются в 17-м секторе: спецтехника удлиняет канавы, рабочие вручную отводят воду от могил. Завтра территорию отсыпят щепой, чтобы обеспечить доступ посетителей.

Исполняющая обязанности начальника департамента городского хозяйства Кристина Овечкина отметила, что работы нужно продолжить и после того, как вода окончательно уйдет. Летом необходимо углубить и расчистить все канавы на территории и по периметру кладбища, чтобы предотвратить подтопления в будущем. На всех городских кладбищах также убирают деревья, поваленные ураганом в начале мая. На Ново-Макарьевском уже убрали около 40 стволов.

На совещании обсудили смену подрядчика, который занимается содержанием кладбища, так как у организации не хватает мощностей для оперативного выполнения задач. Новая подрядная организация приступит к работе 1 июня.