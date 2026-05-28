Кировчанин за ночь угнал три автомобиля: его задержали

В Кирове 20-летний парень за ночь угнал три автомобиля

В Кирове ранее не судимого 20-летнего местного жителя подозревают в совершении трех угонов автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

В полицию обратились трое жителей микрорайона Чистые Пруды. Кировчане сообщили об угонах их автомобилей. Все эти случаи произошли за одну ночь. Две иномарки и отечественный седан стояли возле домов по улице Чистопрудненской.

«Однако уехать далеко от места парковки не удалось ни в одном случае. Как выяснили полицейские, завладеть транспортными средствами пыталось одно и то же лицо», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что были возбуждены уголовные дела. Подозреваемого задержали. Фигурант рассказал, что у него возникли проблемы в семье. Чужим транспортом он пытался воспользоваться якобы для того, чтобы быстрее добраться до близких. Согласно законодательству, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.