Трижды летавший в космос Сергей Рыжиков присоединится к Великорецкому крестному ходу

Герой России Сергей Рыжиков (справа на фото) участвует в православном шествии уже не в первый раз. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В традиционном Великорецком крестном ходе на территории Кировской области примет участие Герой России, летчик-космонавт Сергей Рыжиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Напомним, на счету космонавта три полета в космос и три выхода в открытый космос, общее время на орбите превышает 603 суток. Несмотря на звездную карьеру, Рыжиков известен как глубоко верующий человек. Он присоединяется к одному из самых значимых православных событий региона уже не в первый раз.