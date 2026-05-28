«Театральный поезд» прибудет в кировский «Театр на Спасской»

В июне «Театр на Спасской» примет двухдневный театральный фестиваль. Событие станет частью всероссийского проекта «Театральный поезд», связывающего артистов из разных регионов.

Пермский академический «Театр-Театр» представит комедию «О том, как Сергей Сергеевич прославиться хотел» (16+) - историю об умении идти за мечтой, несмотря ни на что.

Камерный драмтеатр «Доминанта» из Губахи даст в Кирове спектакль «Родительский день!» (18+), посвященный связи поколений и семейным проблемам.

Пермский театр юного зрителя представит моноспектакль - драму «Сто лет одиночества» (18+) по мотивам одноименного романа Габриэля Гарсиа Маркеса.

Приобрести билеты можно на сайте «Театра на Спасской» и в кассах (71-57-20, время работы - с 10 до 20 часов).

Кировские актеры тем временем покажут спектакль «Вятские сказки» (6+) в Костроме и Ярославле.