«Сын попал в ДТП»: кировчанка чуть не перевела мошенникам 100 тысяч рублей

По данным УМВД России по Кировской области, к полицейским обратился сотрудник салона сотовой связи. Он сообщил, что взволнованная посетительница 1953 года рождения хочет перевести кому-то деньги.

Из беседы с пенсионеркой прибывшие специалисты узнали, что ранее ей поступил звонок с незнакомого номера. Под видом сына потерпевшей собеседник убедил ее в том, что попал в ДТП и ему грозит уголовная ответственность.

Якобы для избежания наказания незнакомец попросил у женщины 100 тысяч рублей. Чтобы перевести деньги по указанным реквизитам, гражданка отправилась в салон связи, где ее и отговорили от этого. В действительности ее сын не попадал ни в какое ДТП.

На данный момент специалисты возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) и проводят расследование.