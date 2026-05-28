Украл более 14,5 млн рублей: житель Вятских Полян предстал перед судом

По данным прокуратуры Кировской области, в ноябре-декабре 2024 года 43-летний житель Вятских Полян обманом похитил деньги у 10 человек.

Мужчина уговорил потерпевших оформить кредиты в нескольких банках якобы для вывода средств с биржевого счета. После этого он получил доступ к их личным кабинетам. На свои цели подсудимый потратил более 14,5 млн рублей.

В результате гражданина признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и .п. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета, в крупном и особо крупном размерах).

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы. Отбывать срок мужчине предстоит в исправительной колонии общего режима.