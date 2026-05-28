НовостиПроисшествия28 мая 2026 8:20

В Кировской больнице скорой помощи гардеробщица упала и получила перелом черепа

Причиной несчастного стало внезапное ухудшение здоровья
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Работодатель не оценил профриски и не обучил сотрудницу охране труда.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Кировской областной больнице скорой медицинской помощи произошел несчастный случай с гардеробщицей. Женщине стало плохо на рабочем месте, она упала и ударилась головой. В результате она получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, ссадину затылочной области и ушиб мозга.

Расследование показало, что причиной происшествия стало внезапное ухудшение здоровья, повлекшее падение. При этом выявлены и другие нарушения, не связанные с несчастным случаем: работодатель не провел оценку профессионального риска на рабочем месте гардеробщика и не обучил сотрудницу охране труда, сообщил замруководителя Гострудинспекции А.Д. Логинов.