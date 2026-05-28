В Кировской области мужчина избил 6-летнего пасынка

Отчим избил пасынка, был осужден на 240 часов работ и теперь заплатит 50 тысяч.

Прокуратура Нагорского района взыскала с виновного компенсацию морального вреда в пользу 6-летнего ребенка. В середине января 2025 года 34-летний житель поселка Нагорск применил силу к своему пасынку. Его действия квалифицировали по статье 116.1 УК РФ (побои лицом, имеющим судимость). Суд назначил ему 240 часов обязательных работ.

Потерпевший в силу возраста не мог сам защитить свои права, поэтому его законный представитель обратился в прокуратуру. Надзорное ведомство подало иск. Суд взыскал с осужденного 50 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу ребенка. Исполнение решения суда контролируется.