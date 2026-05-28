В Кирове столкнулись три легковушки: пострадали двое водителей

В среду, 27 мая, в Кирове столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадали двое водителей. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 6.40 на Октябрьском проспекте. Неподалеку от дома №24/2 столкнулись Ford, «Лада Калина» и Chery Tiggo.

В результате ДТП пострадали два человека. В частности, травмы получил 47-летний водитель «Лады». Кроме того, в аварии пострадал 49-летний мужчина, находившийся за рулем Chery. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло два ДТП. В результате этих происшествия пострадали в общей сложности три человека.