НовостиОбщество28 мая 2026 7:24

В Кирове начали строить гимнастический комплекс за 1,7 млрд рублей

В Кирове дан старт строительству гимнастического комплекса
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Будущий спортивный центр сможет принимать соревнования всероссийского уровня. Фото: пресс-центр Правительства Кировской области.

В Кирове началось строительство гимнастического комплекса на территории бывшего КВАТУ. Губернатор Александр Соколов и олимпийский чемпион, президент Федерации фиджитал-спорта России Никита Нагорный 27 мая вбили первую сваю в основание будущего спортивного центра.

Возведение объекта стало возможным благодаря позиции главы региона, который защитил проект у вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Соколов отметил, что сейчас юные спортсмены занимаются в старом неприспособленном здании, и новый комплекс даст им современные тренировочные площадки.

Трехэтажный центр вместит залы для художественной гимнастики, хореографии, борьбы и бокса, зрительские трибуны, разминочную зону, тренерские и судейские комнаты, медицинский блок. На площадке уже выполнены подготовительные работы: участок очищен от растительности, созданы стройгородок и временные подъезды, идут земляные работы.