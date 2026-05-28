В Кировской области в день последних звонков изъяли 150 литров алкоголя

В день проведения последних звонков, 26 мая, сотрудники полиции выявили в Кировской области 43 нарушения, связанных с оборотом алкоголя. Большинство случаев зафиксировано в магазинах Кирова. В общей сложности изъято 150 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Среди нарушений отмечаются три факта продажи спиртного несовершеннолетним, продажа алкоголя в помещениях многоквартирных домов, где это запрещено, а также торговля без лицензии и без контрольно-кассовой техники. На нарушителей составлены административные протоколы.

Суд примет решение о наказании и конфискации изъятой продукции.