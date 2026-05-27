Соколов: Киров может стать столицей фиджитал-спорта

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Киров может стать фиджитал-столицей России. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, об этом заявил губернатор Александр Соколов.

Руководитель региона вместе с олимпийским чемпионом, президентом всероссийской Федерации фиджитал-спорта Никитой Нагорным побывали на строительной площадке кировского фиджитал-центра. Этот объект станет самым крупным в России.

«С его открытием Киров может стать фиджитал-столицей России», – подчеркнул Соколов.

По его словам, за два года количество занимающихся фиджитал-спортом выросло в четыре раза.

«А с этого года начинаем пилотный проект «Фиджитал в школу» при участии школы № 32 и Инженерно-железнодорожного лицея», – добавил Соколов.

Фиджитал-центр строят на территории КВАТУ, где в дальнейшем разместится и кампус мирового уровня — с образовательной, научной, культурной, досуговой, спортивной инфраструктурой. Строительство центра ведется в соответствии с госпрограммой «Спорт России». В 2025 году в микрорайоне Чистые Пруды города Кирова открылся первый фиджитал-центр, и у юных спортсменов уже есть результаты. На чемпионате ПФО в Самаре ребята завоевали «золото» и «серебро».

Нагорный обратил внимание на то, что фиджитал-центр в Кирове возводится качественно и быстро.

«Я сейчас нахожусь в шоке: совсем недавно с Александром Валентиновичем подписали соглашение о развитии фиджитал-спорта, чуть больше года прошло — и мы видим этот объект. Это, конечно, очень достойно! Я даже не могу привести пример, где подобные объекты строят за такой короткий срок. Спасибо большое вам. Уверен, что совсем скоро этот фиджитал-центр станет точкой притяжения для молодежи», — сказал Нагорный.

Заместитель директора филиала компании «Уралхим» Борис Веснин отметил важность строительства в регионе новых спортивных объектов.

«Для компании «Уралхим» поддержка детского спорта является важнейшим приоритетом социальной политики. Все наши идеи и начинания находят полную и заинтересованную поддержку со стороны руководства региона и лично Александра Соколова», – сказал он.