В Котельниче 23-летний парень до смерти избил знакомого: его задержали

В Котельниче 23-летнего местного жителя обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла в ночь на 25 мая. Пьяный житель Кировской области поссорился со своим 51-летним знакомым. Фигурант нанес оппоненту множественные удары руками по голове.

«Позже от полученных травм потерпевший скончался в медицинском учреждении», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что обвиняемого задержали. Фигуранта планируют заключить под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства преступления.