Мошенники заставили 13-летнюю девочку из Кирова перевести 132 тысячи рублей

В Кирове 13-летняя девочка перевела мошенникам 132 тысячи рублей

В Кирове 13-летняя местная жительница перевела мошенникам 132 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Шестикласснице начали звонить неизвестные. Они представлялись правоохранителями. Собеседники заявили, что родителям школьницы может грозить наказание за помощь ВСУ. Для того, чтобы те избежали уголовной ответственности, звонившие потребовали от девочки следовать инструкциям.

«Собеседники убедили подростка в необходимости выполнить банковские переводы со счетов родителей по кьюар-кодам – якобы так имеющиеся сбережения проверят, не получены ли они от зарубежных спецслужб», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что девочка перевела 132 тысячи рублей. Далее она рассказала о случившемся родителям. Возбуждено уголовное дело.