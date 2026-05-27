Ведущий «Магии вкуса» Антон Зайцев попробовал в Кирове судак с грибами

В Кировской области прошли съемки кулинарного шоу «Магия вкуса» на канале «Моя Планета». Ведущий Антон Зайцев знакомился с местной гастрономией, а съемочная группа побывала на фермах, в музеях и ресторанах.

Так, в Подосиновском районе посетили экоферму «Демьяново». В Слободском районе ведущему предложили блюда из грибов. Также заехали в музей шоколада «Криолло» в Кирове.

В ресторане «Щедринъ» для программы приготовили гастрономический сет. Его создали по мотивам биографии и произведений Михаила Салтыкова-Щедрина. В меню - судак с грибами, паштет с ягодным вареньем и десерт из ржаной муки.

Управляющая заведения рассказала, что съемки шли около полудня и это был первый подобный опыт для коллектива. Гости оставили теплые впечатления: Антон Зайцев показался сотрудникам открытым и эрудированным человеком, который активно расспрашивал об истории Вятского края, местных традициях и культуре.

Выпуск о Кировской области выйдет в эфир в сентябре.