В Кировской области осудят подростка, покалечившего ровесника

В Яранске будут судить 17-летнего подростка, которому вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета как оружия.

По данным СУ СКР по Кировской области, ссора случилась 30 ноября 2025 года у дома на улице Герцена. Юноша ударил сверстника по голове, и тот получил закрытую черепно-мозговую травму. Врачи позже подтвердили, что вред здоровью нанесен тяжкий.

- Расследование закончено, материалы передали в суд, - добавили в СК.