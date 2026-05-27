НовостиПроисшествия27 мая 2026 10:50

В Кировской области осудят подростка, покалечившего ровесника

В Яранске 17-летнего юношу будут судить за удар по голове, который превратился в тяжелую травму
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Подросток ударил сверстника неизвестным предметом.

В Яранске будут судить 17-летнего подростка, которому вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета как оружия.

По данным СУ СКР по Кировской области, ссора случилась 30 ноября 2025 года у дома на улице Герцена. Юноша ударил сверстника по голове, и тот получил закрытую черепно-мозговую травму. Врачи позже подтвердили, что вред здоровью нанесен тяжкий.

- Расследование закончено, материалы передали в суд, - добавили в СК.