В Кирове киоски запретили ставить на газонах, цветниках и детских площадках

В Кирове запретили ставить киоски на газонах. Депутаты городской Думы внесли изменения в Правила внешнего благоустройства.

Теперь нестационарные торговые объекты нельзя размещать на детских и спортивных площадках, а также на газонах и цветниках. Исключение сделают только для парков и скверов, но и там киоски поставят в специально отведенных местах.

В администрации считают, что нововведение улучшит облик города. В ближайшее время власти утвердят порядок размещения киосков по новым правилам.

Добавим, что из 25 депутатов предложение поддержали 24 человека, один воздержался.