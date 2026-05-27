Кировские родители с двумя детьми смогут вернуть часть подоходного налога

В Кировской области вводят новую ежегодную выплату для работающих семей с детьми. Деньги будут возвращать из ранее уплаченного подоходного налога.

Как рассказали в региональном отделении СФР, заявления начнут принимать с 1 июня 2026 года. Получить выплату смогут официально трудоустроенные родители, у которых двое и более детей до 18 лет (или до 23 лет, если ребенок учится очно). Все члены семьи должны иметь российское гражданство, а еще у родителей не должно быть долгов по алиментам.

Среднедушевой доход семьи не может превышать 23 673 рубля на человека, что составляет полтора прожиточного минимума в регионе. Соцфонд будет учитывать все трудовые доходы, пенсии, пособия, стипендии, алименты, гонорары по договорам ГПХ, авторские вознаграждения и денежное довольствие военных и силовиков. Размер выплаты считают так: берут НДФЛ с доходов за прошлый год без учета вычетов и вычитают из него налог с тех же доходов, но по ставке 6 процентов.

В СФР привели пример. Так, если один из супругов получил 600 тысяч рублей (по 50 тысяч в месяц до вычета налога), то с него удержали 78 тысяч рублей. При ставке 6 процентов сумма налога составила бы 36 тысяч. Разница в 42 тысячи рублей подлежит возврату.

Важно: родителям не обязательно состоять в браке. Даже если супруги в разводе, выплату могут получить и мать, и отец - каждый за себя. Самозанятые и индивидуальные предприниматели на спецрежимах, у которых нет других трудовых доходов, выплату не получат.