Кировские выпускники смогут получить грант до 5 млн рублей на учебу

В Кировской области запустят программу «Билет домой»: талантливые выпускники смогут получить грант на учебу в ведущих вузах страны. Деньги пойдут на погашение образовательного кредита. Об этом рассказал губернатор Александр Соколов.

По его словам, каждый год планируют выдавать до 10 грантов, сумма одного составляет до 5 миллионов рублей. Учиться ребята поедут в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань или Екатеринбург, однако выбирать будут только те специальности, которых нет в кировских вузах, но они нужны региону.

После учебы выпускник обязан отработать в Кировской области. Если он не захочет возвращаться, то сам вернет кредит с процентами. Какие именно направления подготовки выбрать, власти решат вместе с работодателями.

Кроме того, в области ввели премии для учителей. Их получат педагоги, чьи ученики сдали профильную математику или физику выше среднего по региону, а также те учителя, чьи выпускники поступили в вузы или колледжи Кировской области или вернулись работать в регион после учебы в лучших российских университетах.