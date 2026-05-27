В Кирове столкнулись Skoda и «Лада»: пострадала женщина

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Во вторник, 26 мая, в Кирове столкнулись Skoda и «Лада Гранта», в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 19.55 на улице Владимирской. Неподалеку от дома №99 столкнулись Skoda и «Лада». За рулем иномарки находился 34-летний мужчина. Отечественным авто управлял 23-летний молодой человек.

В результате ДТП пострадала 31-летняя женщина. Травмы получила пассажирка «Лады». По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло два ДТП. В результате этих происшествий пострадали два человека.