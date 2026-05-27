К ноябрю в Уржумском округе отремонтируют мост через Уржумку

Работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Фото: правительство Кировской области.

Как сообщает правительство Кировской области, сотрудники заключили государственный контракт на ремонт моста через реку Уржумку

Конструкция является частью дороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны. Общая протяженность объекта составляет 52,42 метра.

Данный мост построили в 1900 году, в 1984 капитально отремонтировали, а в 2021 его состояние признали предаварийным.

Специалисты заменят дорожное покрытие, ограждения и лестничные сходы, обновят балки, опоры и тротуары. Также рабочие установят систему отвода воды. Завершить ремонт планируют до конца ноября текущего года.