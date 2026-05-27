К ноябрю в Уржумском округе отремонтируют мост через Уржумку

Как сообщает правительство Кировской области, сотрудники заключили государственный контракт на ремонт моста через реку Уржумку
Конструкция является частью дороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны. Общая протяженность объекта составляет 52,42 метра.
Данный мост построили в 1900 году, в 1984 капитально отремонтировали, а в 2021 его состояние признали предаварийным.
Специалисты заменят дорожное покрытие, ограждения и лестничные сходы, обновят балки, опоры и тротуары. Также рабочие установят систему отвода воды. Завершить ремонт планируют до конца ноября текущего года.