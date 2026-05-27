Сбил пешехода и сбежал: житель Зуевки получил наказание за смертельное ДТП

Гражданина отправили в колонию на 5 лет. Фото: прокуратура Кировской области.

Как сообщает прокуратура Кировской области, инцидент произошел ночью 9 ноября прошлого года на улице Свердлова в Зуевке.

21-летний подсудимый на автомобиле «ВАЗ 1118» превысил скорость и по обочине объехал лежачего полицейского. В этот момент он сбил пешехода, а после врезался в дорожный знак и съехал в кювет. Водитель сбежал с места аварии. Пешеход погиб.

Гражданин признал свою вину. До вынесения приговора он возместил муниципалитету ущерб от повреждения знака и передал 100 тысяч рублей дочери погибшего.

В результате молодого человека признали виновным по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Отбывать срок гражданин будет в колонии-поселении. Также его лишили водительских прав на 2 года.