НовостиОбщество27 мая 2026 9:40

Житель Верхошижемского района задолжал более 360 тысяч рублей алиментов

На мужчину завели уголовное дело
Мария КУЗНЕЦОВА
Ранее гражданина привлекали к административной ответственности.

По данным прокуратуры Кировской области, суд обязал 34-летнего жителя Верхошижемского района платить алименты на содержание 6-летнего сына.

Однако мужчина на протяжении долгого времени осознанно избегал своих обязательств. По итогу он накопил задолженность размером более 360 тысяч рублей.

Специалисты привлекли гражданина к административной ответственности, но эта мера никак на него не подействовала. Тогда сотрудники возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей).

Суд признал горе-отца виновным, однако освободил его от ответственности, так как мужчина полностью погасил задолженность.