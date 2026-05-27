Организацию из Шабалинского района оштрафовали за неправильное содержание скота

Предприятие нарушило требования закона РФ «О ветеринарии». Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает управление Россельхознадзора, в апреле сотрудники проверили деятельность ООО «СХП «Высокогорский» в деревне Содом Шабалинского района. Данная организация занимается содержанием крупного рогатого скота.

Во время проверки специалисты обнаружили несколько нарушений: на территории фермы отсутствовали ограждения, карантинное помещение и место для дезинфекции. Кроме того, предприятие зарегистрировало не все поголовье животных.

В результате 25 мая сотрудники привлекли организацию к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП и оштрафовали ее.