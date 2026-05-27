Из-за резкого торможения в салоне кировского автобуса пострадала девочка

Во вторник, 26 мая, в Кирове 11-летняя девочка пострадала в результате падения в салоне автобуса МАЗ. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 17.15. Автобус №33 ехал по улице Московской. Неподалеку от дома №156 МАЗ резко затормозил. Из-за этого в салоне автобуса упала 11-летняя девочка.

«В результате происшествия пассажир получила травмы», – говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло два ДТП. В результате этих происшествий пострадали два человека.