В кировских Вересниках благоустроят набережную и пять овражных систем

В кировском микрорайоне Вересники планируют благоустроить набережную и пять овражных систем. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Петряков выделил три ключевых направления для развития жилищного строительства в столице региона. По его словам, в настоящее время заключено 55 договоров о комплексном развитии территорий. Это открывает возможность для возведения более 2 млн квадратных метров жилья. Одним из таких направлений является южная часть города (микрорайон Чистые пруды).

«Об этом губернатор Александр Соколов говорил на оперативном совещании, комментируя встречу с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. Обсуждается проект строительства проспекта Липатникова, который получит поддержку на федеральном уровне. Градостроительный потенциал района – 1,7 млн квадратных метров жилья, – рассказал Петряков.

Кроме того, перспективной является северо-восточная часть Кирова (район Красный Химик), где под застройку выделено 150 гектаров. Там потенциально возможно возвести 1 млн квадратных метров жилья.

Третье перспективное направление развития жилищного строительства в Кирове – микрорайон Вересники с градостроительным потенциалом более 2 млн квадратных метров жилья. Здесь, помимо жилой застройки, планируется благоустройство набережной с включением пяти овражных систем.

Активно развивается жилищная застройка и в районах Кировской области. Так, в Юрьянском районе заключено соглашение о комплексном развитии территории на 51 гектар под индивидуальное жилищное строительство, где планируется построить 40 тысяч квадратных метров жилья. В Омутнинском районе развивается новый жилой район с потенциалом строительства 500 квартир и 25 индивидуальных домов.

В текущем году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 596 тысяч квадратных метров жилья, из которых 182 тысяч квадратных метров — многоэтажные дома, 412 тысяч квадратных метров — индивидуальное строительство.

Петряков подчеркнул, что к развитию жилищного строительства активно подключается бизнес, и все вопросы взаимодействия с инвесторами областные власти готовы рассматривать индивидуально.