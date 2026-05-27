Медицинский туризм привлек дополнительные средства в Кировскую область

Медицинский туризм является одним из ключевых направлений развития Кировской области, эта сфера привлекла дополнительные средства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кировский губернатор Александр Соколов рассказал, что в регионе имеются очень хорошие медучреждения. Однако, по его словам, медицинский туризм — это не самоцель, а способ привлечения дополнительных средств. Это позволит оказывать квалифицированную медицинскую помощь жителям Кировской области.

«За прошлый год мы получили через Федеральный фонд обязательного медицинского страхования почти 2 млрд рублей. При этом медпомощь нашим жителям за пределами Кировской области была оказана на сумму около 500 миллионов. То есть баланс явно в нашу сторону, в четыре раза. Все больше иногородних граждан выбирают медицинские организации региона для лечения. Это показатель высокого уровня медицинской помощи и развития высоких технологий», – рассказал Соколов.

Одним из ведущих медицинских учреждений по развитию медицинского туризма в Кировской области является Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

«В кировском Центре травматологии работают уникальные специалисты, там хорошее оборудование. Приезжал министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко, и мы выяснили, что, оказывается, по количеству проводимых операций в сутки наши ведущие учреждения превышают среднероссийский показатель. У нас большое количество современных операционных, которые интенсивно работают практически в круглосуточном режиме. К нам приезжают и специалисты федеральных центров для мастер-классов и обмена опытом», – рассказал Соколов.