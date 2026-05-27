В парках и скверах Кирова установят шесть питьевых фонтанов из нержавеющей стали

В Кирове начали устанавливать питьевые фонтаны, а подрядчик уже приступил к монтажу. Всего в городе появится шесть таких арт-объектов, которые разместят в парках и скверах.

На набережной Грина поставят фонтан «Время», в парке «Аполло» - «Цветик восьмицветик», в парке имени Гагарина - «Лилии», в микрорайоне Солнечный берег - «Земля - планета воды», в микрорайоне Чистые пруды - «Модерн», а в сквере у Дворца культуры «Родина» - «Любовь».

Фонтаны сделали из нержавеющей пищевой стали. Вода будет поступать из водопровода и непрерывно кружить по замкнутому кругу, качество которой станут проверять по графику. Работы по установке и подготовке объектов планируют закончить к 1 июня.