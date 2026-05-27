В зоопарке кировского ТРЦ «ДжемСити» кенгуру-альбинос и попугаи жили без укрытий

Россельхознадзор оштрафовал владельца зоопарка за отсутствие ветеринарных документов. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россельхознадзор проверил зоопарк в ТРЦ «ДжемСити» и нашел много нарушений. Как сообщили в управлении, владельца зоопарка оштрафовали. Оказалось, что деятельность по содержанию и использованию животных велась без лицензии, а также не соблюдались обязательные требования к уходу за зверями.

Так, у кенгуру-альбиноса, попугаев и красноухого тамарина не было укрытий, где они могли бы отдохнуть, белоносой мартышке не давали свободного доступа к свежей питьевой воде, так как в поилке она просто отсутствовала. Также в зоопарке не вели журнал наблюдений за животными, а владелец не предоставил кормовые рационы и режимы кормления, и на животных и корма не было ветеринарных документов.

Кроме того, 25 мая 2026 года Россельхознадзор объявил предостережение из-за того, что зоопарк находится прямо рядом с предприятием общественного питания «Marshal Grill», а отдельного здания для животных нет, что является недопустимым.