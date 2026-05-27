Резидентами кампуса в Кировской области готовы стать 112 организаций

В Кировской области планируют создать университетский кампус мирового уровня, его резидентами кампуса готовы стать 112 организаций. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам кировского губернатора Александра Соколова, вузовские центры создают по инициативе президента России Владимира Путина.

«И при поддержке федерального центра кампус планируем построить до 2031 года. Заявку мы уже подали в Минобрнауки России. Результаты будут известны в октябре. Основными профилями кампуса станут «Станкостроение», «Химическая промышленность и электрохимическая энергетика», «Промышленные биотехнологии и биофармацевтика», «Социальная архитектура», – сказал руководитель региона.

Как пояснил губернатор, станкостроение выбрано одним из направлений, поскольку в Кировской области работает ряд уникальных предприятий, есть и специальные разработки. Так, Омутнинский металлургический завод создал линейные направляющие. Губернатор пояснил, что это 25% любого станка и половина любого лифта.

«Должна быть высочайшая точность — до нескольких микрон, — и они этой точности добились. Единственные, я бы сказал, на постсоветском пространстве и в Азии. Есть ряд других заводов, которые собирают станки, будут строить новое производство по универсальным токарно-фрезерным станкам. По каждому профилю проработаны продуктовые линейки в горизонте до 2042 года», – сказал Соколов.

Он подчеркнул, что уже 112 организаций готовы стать резидентами кампуса или передать специализированное оборудование. 47 предприятий из Кировской области, Перми, Москвы и других регионов подтвердили готовность стать заказчиками продуктовых линеек кампуса.

«Там же планируем создать дата-центр, который станет, по сути, сердцем кампуса», – сообщил губернатор.