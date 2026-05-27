Вклад туристической отрасли в экономику Кировской области вырос в вдвое

За последние годы вклад туристической отрасли в экономику Кировской области увеличился почти в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам губернатора Александра Соколова, в 2026 году резкого роста турпотока в Кировской области не будет. Дело в том, что в настоящее время в аэропорту Победилово ремонтируют взлетно-посадочную полосу. Поэтому пока воздушная гавань закрыта.

«В 2022 году туристический поток был чуть больше двухсот тысяч человек, а сейчас порядка миллиона человек в год», – рассказал Соколов.

По данным федерального Минэкономразвития, Кировская область стала одним из лидеров в нашей стране по росту турпотока. Так, количество бронирований отелей на 2026 год уже увеличилось в 1,5 раза.

«Почти в два раза за последние годы увеличили вклад отрасли в экономику», – сказал кировский губернатор.

Руководитель региона заверил, что в дальнейшем ожидается рост турпотока.

«Есть планы и по новым авиационным маршрутам, и по новым туристическим направлениям, по новым событийным мероприятиям. Я думаю, мы нарастим туристический поток», – сказал Соколов.

Губернатор пояснил, что Кировская область обладает уникальными туристическими предложениями.

«Мы заняли несколько уникальных ниш. Одна из них — зарегистрированная марка «Ворота Русского Севера». Если хотите увидеть, как выглядят настоящие ворота Русского Севера, — не надо ехать далеко. Скажем, от Татарстана к нам на машине всего пять-шесть часов. Северная кухня, северные традиции бани, еда, меха — все это у нас есть. Мы сейчас разрабатываем бренд, и в этом году будет зарегистрирован российский туристический маршрут под названием «Ворота Русского Севера», — добавил Соколов.