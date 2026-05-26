Депутат Березин готов защищать в Госдуме интересы кировских предприятий

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Депутат Андрей Березин готов защищать в Госдуме интересы предприятий Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В преддверии Дня российского предпринимательства губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Соколов и депутат Андрей Березин встретились с бизнес-сообществом. Они вручили предпринимателям награды за вклад в социально-экономическое развитие региона.

В Кировской области благодаря целому комплексу мер поддержки, которые регулярно обновляются, дополняются, количество субъектов малого бизнеса за последний год выросло на 1 832 и на 1 января 2026 года составило 48 820. Малый бизнес дает почти треть валового регионального продукта Кировской области, который за 2025 год составил 770 млрд рублей.

«Малый и средний бизнес вносит большой вклад в валовый региональный продукт. Предпринимательство — это талант и особый вид деятельности. Каждый день вы берете на себя ответственность за свое дело, сотрудников, быстро реагируете на изменения», – сказал Соколов.

Губернатор обратил внимание на то, что бизнесу крайне важны определенность и предсказуемость правил и процессов и подчеркнул, что правительство Кировской области совместно с Законодательным Собранием, Вятской торгово-промышленной палатой при участии самих предпринимателей делают всё возможное для снижения нагрузки на бизнес.

Депутат и предприниматель Андрей Березин отметил актуальность разработки программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Кировской области, чьи интересы он готов защищать на любом уровне, в том числе в Госдуме.

«Бизнес сам по себе достаточно самостоятелен и сам оказывает поддержку различным сферам. Нам важно, чтобы в этой программе уделили внимание именно развитию предпринимательства. Мы все готовы участвовать в ее создании, формировать понятные правила игры, оказывать всю необходимую помощь», – сказал парламентарий.

Соколов поддержал инициативу депутата и отметил, что бизнесу необходимо также активно внедрять в свою деятельность креативные индустрии. По его мнению, это поможет привлечь молодые, талантливые кадры и создать для них комфортные условия труда.

Напомним, в Кировской области принят закон о пониженных ставках по упрощенной системе налогообложения. Но только налогами поддержка не ограничивается. Действуют десятки мер в разных сферах и отраслях: льготные займы, гарантии, субсидии и государственные закупки у бизнеса товаров и услуг на десятки миллиардов рублей в год.