Медицинский туризм привлек в Кировскую область 2 млрд рублей

Медицинский туризм привлек в Кировскую область дополнительные средства. В интервью изданию «Коммерсант» губернатор Александр Соколов рассказал, что привлечение пациентов из других регионов - это способ получить дополнительные деньги, которые нужны, чтобы оказывать квалифицированную помощь жителям самой Кировской области.

За прошлый год регион получил через Федеральный фонд обязательного медицинского страхования почти 2 миллиарда рублей. При этом на лечение жителей области за ее пределами потратили около 500 миллионов.

- Баланс явно в пользу региона, в четыре раза. Все больше иногородних пациентов выбирают кировские медицинские организации. Это говорит о высоком уровне помощи и развитии высоких технологий, - сказал Соколов.

Одно из ведущих учреждений по медицинскому туризму - Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Губернатор рассказал, что там работают уникальные специалисты и хорошее оборудование. Когда приезжал министр здравоохранения Михаил Мурашко, выяснилось, что по количеству операций в сутки кировские учреждения превышают среднероссийский показатель.

- В регионе много современных операционных, они работают почти круглосуточно. Специалисты из федеральных центров тоже приезжают в Киров и проводят мастер-классы и обмениваются опытом, - добавил губернатор.