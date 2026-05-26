НовостиОбщество26 мая 2026 12:43

В Кирове намерены принять закон о первом рабочем месте

Работодателям Кировской области компенсируют затраты на трудоустройство молодых специалистов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Благодаря поддержке выпускников не будут бояться брать на работу.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области планируют принять закон о первом рабочем месте уже в 2026 году. О важном нововведении губернатор Александр Соколов.

Закон подразумевает выплату компенсации работодателям. Деньги пойдут на покрытие затрат, связанных с трудоустройством молодых специалистов. Компенсацию можно будет потратить на обучение, решение жилищных вопросов, питание детей и оплату детского сада.

За лето законопроект обсудят с работодателями и молодежью, чтобы учесть все пожелания. Затем его предстоит обсудить и принять депутатам нового созыва Законодательного собрания. Губернатор уверен, что благодаря таким мерам поддержки работодатели перестанут отказывать выпускникам в трудоустройстве из страха перед дополнительной ответственностью.