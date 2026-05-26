В Омутнинском районе опрокинулась «Лада»: пострадали два человека

В понедельник, 25 мая, в Омутнинском районе опрокинулся ВАЗ-21102, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в шесть вечера. «Лада» ехала по автодороге Омутнинск – Песковка – Кирс. На 42-м километре легковушка съехала с проезжей части и опрокинулась.

В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили 20-летний и 22-летний пассажиры. Кто был за рулем авто, пока остается неизвестным. Его разыскивают. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло четыре ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности пять человек.