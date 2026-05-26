В Кирове 13-летний самокатчик попал под колеса иномарки

В понедельник, 25 мая, в Кирове водитель Kia Rio сбил 13-летнего мальчика, который ехал на самокате. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 8.20. 37-летний мужчина ехал за рулем Kia по улице Морозовской. Неподалеку от дома №34 иномарка сбила 13-летнего мальчика. Подросток пересекал проезжую часть на самокате без двигателя.

«В результате происшествия пешеход получил травмы», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло четыре ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности пять человек.