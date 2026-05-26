В Слободском благоустраивают территорию от ротонды до Алых парусов

Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Фото: правительство Кировской области.

Как сообщает правительство Кировской области, специалисты продолжают благоустраивать территорию от ротонды до Алых парусов в Слободском.

Километровую набережную уже очистили от поросли. Также рабочие завезли бордюры и брусчатку. На данный момент сотрудники отсыпают места будущих дорожек и смотровых площадок и прокладывают электролинии для освещения.

Специалисты планируют установить видеонаблюдение, архитектурную подсветку, качели в стиле алых парусов, шахматные столики и скамейки, а также отремонтировать саму ротонду.