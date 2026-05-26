Кировчанин продал чужой автомобиль на запчасти

Как сообщает УМВД России по Кировской области, к сотрудникам обратилась потерпевшая 1980 года рождения.

У женщины был автомобиль ВАЗ-2115. Однако из-за неисправности гражданка им не пользовалась. Машина стояла рядом с одним из домов на улице Труда и в какой-то момент пропала.

Специалисты нашли подозреваемого в исчезновении автомобиля. Им оказался гражданин 2004 года рождения. Молодой человек решил, что у машины нет владельца, и по объявлению продал ее на запчасти.

Сотрудники возбудили уголовное дело о краже. Автомобиль нашли и вернули хозяйке.