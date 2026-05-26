Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 мая 2026 11:40

Инвестиции в криптовалюту: 19-летний кировчанин похитил 215 тысяч рублей

Кировчанин похитил 215 тысяч рублей под предлогом криптоинвестирования
Мария КУЗНЕЦОВА
Гражданину назначили обязательные работы.

Гражданину назначили обязательные работы.

Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает прокуратура Кировской области, в ноябре прошлого года 19-летний подсудимый по переписке в интернете уговорил потерпевшего перевести ему 215 тысяч рублей.

Гражданин убедил своего собеседника в том, что инвестирует деньги в криптовалюту. В действительности кировчанин потратил средства на свои цели.

В результате молодого человека привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). При этом гражданин полностью признал свою вину и частично возместил 50 тысяч рублей ущерба до вынесения приговора.

Суд назначил ему наказание в виде 360 часов обязательных работ. Также с кировчанина взыскали оставшуюся часть ущерба.