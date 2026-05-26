Кировчанин незаконно зарегистрировал в своих квартирах пятерых граждан Индии

Как сообщает СУ СК России по Кировской области, в сентябре прошлого года 37-летний кировчанин фиктивно зарегистрировал пятерых граждан Индии в своих квартирах на улице Воровского.

За услугу мужчина получил денежное вознаграждение. В действительности иностранцы жили в других арендованных квартирах.

Специалисты возбудили уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).

При этом обвиняемый помогал следствию и дал четкие показания. На данный момент сотрудники собрали все необходимые доказательства и направили дело в суд.